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Асистент головного тренера донеччан поділився своїми враженнями від роботи з командою.

Асистент головного тренера донецького Шахтаря Керем Яваш розповів про свою роль у штабі Арди Турана, передає офіційний сайт "гірників".

Спеціаліст дуже радий опинитися в системі гранда чемпіонату України. Із Тураном Яваш раніше працював у Еюпспорі.

"Як ви знаєте, усі ми є вихованцями академії Галатасарая, потім я працював з Турецькою футбольною федерацією, національною збірною Туреччини на молодіжному рівні протягом трьох років, далі перейшов до першої збірної, десь шість років співпрацював там з кількома відомими тренерами. Потім короткий час працював з Трабзонспоро, і коли Арда Туран перейшов до Еюпспора, то ми провели там близько двох років. Тепер ми в Шахтарі.

Я є першим асистентом тренера, мої обов'язки достатньо широкі: займаюся усіма аспектами гри, але в основному зосереджуюся на тактичних елементах і суперниках, а також переважно виступаю зв'язковою ланкою між головним тренером і всім внутрішнім персоналом.

Можу щиро сказати: я дуже радий бути тут. Перед підписанням я також був дотичний до Шахтаря через містера Луческу, працював з ним у національній збірній. Коли він збирався долучитися до збірної, я проаналізував його роботу в попередньому клубі — це був Шахтар, тож я вивчив, як працює його система там. Після роботи з Луческу я також ознайомився з грою Шахтаря, його історією, культурою. І я дуже радий бути тут. Й гадки не мав, що підпишу контракт із Шахтарем, але тепер я щасливий бути тут!

Ми знали, що в нас якісна команда, бо до того, як прибути сюди після підписання контракту, нам розповідали про склад та гравців окремо. Але те, що я побачив під час перших тренувань, перевершило очікування. Нам було відомо про їхні якості, але я зрозумів, що цих якостей у футболістів ще більше, ніж я думав. Тож ми тут, щоб перетворити якість гравців на результат на полі. Це лише перші три-чотири дні, але ми дуже задоволені.

Цілі та мрії збігатимуться з цілями та мріями Шахтаря. Коли ти знаходишся в такому клубі, як Шахтар, єдиним успіхом вважається перемога — у всьому. Тому, перш за все, ми мріємо знову перемогти в чемпіонаті України, бути чемпіонами, але цього недостатньо. Ми використаємо це як інструмент для досягнення успіху у Європі. Тож у нас є мрії, але ми знаємо, що вони є і в Шахтаря, — якщо дві сторони об'єднаються, упевнений, ми досягнемо чудових результатів", — зазначив Керем.

Раніше повідомлялося, що Шахтар проведе спаринги з Горицею й Словацко.