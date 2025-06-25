Україна

Це будуть дебютні спаринги для команди Арди Турана.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив імена перших двох суперників на навчально-тренувальних зборах у Словенії.

Перший матч проти хорватської Гориці проходитиме 4 липня, тоді як другий поєдинок пройде 6 липня, а суперником стане чеський Словацко.

Це будуть дебютні спаринги для "гірників" у літнє міжсезоння під проводом нового головного тренера Арди Турана.

Минулий сезон Гориця завершила на дев'ятому місці у чемпіонаті Хорватії, а Словацько посів 13 місце у Чехії.

Нагадаємо, офіційний сезон для Шахтаря розпочнеться з кваліфікаційних матчів Ліги Європи проти Ільвеса, які раніше затвердили час початку своїх поєдинків.