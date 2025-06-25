Це будуть дебютні спаринги для команди Арди Турана.
Гравці Шахтаря, ФК Шахтар
25 червня 2025, 17:48
Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив імена перших двох суперників на навчально-тренувальних зборах у Словенії.
Перший матч проти хорватської Гориці проходитиме 4 липня, тоді як другий поєдинок пройде 6 липня, а суперником стане чеський Словацко.
Це будуть дебютні спаринги для "гірників" у літнє міжсезоння під проводом нового головного тренера Арди Турана.
Минулий сезон Гориця завершила на дев'ятому місці у чемпіонаті Хорватії, а Словацько посів 13 місце у Чехії.
Нагадаємо, офіційний сезон для Шахтаря розпочнеться з кваліфікаційних матчів Ліги Європи проти Ільвеса, які раніше затвердили час початку своїх поєдинків.