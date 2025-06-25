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Кевін поділився емоціями нагороди найціннішого гравця сезону в Шахтарі.

Півзахисник донецького Шахтаря Кевін прокоментував здобуття нагороди найкращому гравцю "гірників" за підсумками минулого сезону.

"Це справді дуже важливе моє досягнення, визнання заслуг. Сезон був складний у багатьох аспектах, і я радію, що є корисним як особисто, так і, насамперед, задля спільних здобутків команди загалом. Звісно ж, націлюватимемося на найвищі досягнення у новому сезоні.

Це нагорода, яка додатково мотивує, підтверджує, що мої старання в минулому сезоні не залишилися непоміченими, надихає на нові звершення разом з моїми партнерами по команді на благо клубу.

Власний прогрес у минулому сезоні? Уважаю, першочергово я став більш зрілим як гравець, продемонстрував необхідну стійкість протягом сезону, зумів відзначитися важливими голами та віддавати гольові передачі, що також були потрібні в контексті боротьби за трофеї. Щодо майбутніх здобутків, то я сподіваюсь, що зможу примножити свій потенціал на користь клубу.

Який момент або гол є найбільш памʼятним? Мабуть, оберу два свої голи в Лізі чемпіонів: перший – у поєдинку з мюнхенською Баварією, другий – у матчі з Брестом. Якщо згадувати мʼяч у ворота Баварії, то це мій дебютний гол у Лізі чемпіонів, тому він, безумовно, дуже особливий та памʼятний.

Я дуже вдячний вболывальникам і надзвичайно ціную те, що вони помітили мої старання та відзначили їх у своєму виборі! Але хотів би зауважити, що це не лише моя особиста заслуга, а й здобуток клубу. Також вітаю свого партнера по команді Жору Судакова – він провів гарний сезон і отримав нагороду в матчі ЛЧ від УЄФА", — наводить слова Кевіна прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар і Ільвес визначились з часом стартових матчів у кваліфікації Ліги Європи.