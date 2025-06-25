Україна

Гравець киян відповів новоспеченому керманичу донеччан.

Правий вінгер Динамо Андрій Ярмоленко на пресконференції прокоментував нещодавню заяву нового головного тренера Шахтаря Арди Турана.

Після призначення керманичем "помаранчево-чорних" спеціаліст заявив, що дуже поважає "біло-синіх", але його мета — ніколи більше не дати їм стати чемпіонами України. Ярмоленко поділився, які емоції у нього викликали ці слова Турана.

"У мене вони викликала тільки одну емоцію, якщо чесно. Це значить, що ми рухаємося в правильному напрямку, якщо новий тренер Шахтаря починає свою роботу словами про Динамо", — відповів гравець на питання журналіста Football.ua Данили Вереітіна.

Нагадаємо, кияни виграли УПЛ-2024/25, пізніше презентувавши нову емблему з трьома зірками, кожна з яких означає десять чемпіонств.