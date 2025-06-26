Україна

Григорій Козловський вважає, що єдиний недолік нового тренера — відсутність досвіду.

Засновник Руху Григорій Козловський поділився думками про нового головного тренера клубу – Івана Федика – та розповів про цілі команди на сезон.

"Коли вперше ми призначили Івана Федика на посаду головного тренера Руху, то я казав, що це дуже талановитий молодий наставник і чи не єдиним його мінусом тоді була відсутність досвіду. Іван Зінонович має надзвичайний потенціал і я щиро вірю, що йому вдасться якнайкраще проявити себе у якості головного тренера першої команди, адже тепер у нього цей досвід є.

Сила нашого клубу – у наших вихованцях. Кожна нова хвиля молоді, яка приходить і навчається в Академії Руху, є сильнішою за своїх попередників. Я бачу зараз великий потенціал у гравців 2007-2008 років народження, які вже стукають у двері першої команди. Далі йдуть діти 2009-2010 років народження, в яких також дуже великий потенціал, адже з кожним роком наші вихованці стають все сильнішими. З часом ми отримаємо дуже серйозне підсилення завдяки цим гравцям.

Ми виховуємо якісних гравців, які мають попит на футбольному ринку і це – частина нашої філософії. Наше завдання – виховати якомога більше талановитих і професійних молодих гравців. Ми не хочемо чекати до 20-22 років і казати, що в нас грають молоді футболісти. Та ж Барселона з 17-18-річними гравцями у складі доходить до півфіналу Ліги чемпіонів та виграє один з кращих європейських чемпіонатів і не боїться довіряти юним гравцям, то чому ми повинні боятись випускати молодих гравців у складі Руху? Ми готові на такі кроки і віримо у своїх вихованців. Я чітко знаю, що наші діти ще здивують всіх і скоро всі дізнаються про імена наших футболістів і ці зірочки засяють на футбольному небосхилі!

Звісно, хочеться боротись за найвищі місця. Перед сезоном ми ставимо задачу, що команда повинна боротись за місце у топ-6 чемпіонату. Для цього ми мотивуватимемо своїх гравців в тому числі й фінансово. Та головне для нас – грати у цікавий футбол. Попередній головний тренер Віталій Пономарьов і його штаб навчили важливим ігровим компонентам наших гравців і зробили великий внесок у розвиток клубу. Тепер Іван Федик поділиться із командою своїми баченням футболу та ігровими принципами і, думаю, Рух стане лише сильнішим", — вважає Козловський.

Раніше повідомлялося, що Рябов та Тлумак залишили Рух.