Обидва футболісти отримали статус вільних агентів.
Артур Рябов, ФК Рух
25 червня 2025, 11:58
Львівський Рух на своєму офіційному сайті оголосив про відхід двох півзахисників — Артура Рябова та Юрія Тлумака.
Обидва футболісти отримали статус вільних агентів.
24-річний Рябов та 22-річний Тлумак виступали у складі Руху з січня 2025 року. На рахунку Рябова 13 матчів і один забитий м'яч, а Тлумак відіграв лише три поєдинки.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Рух посів восьме місце у турнірній таблиці УПЛ, а у міжсезоння новим наставником львів'ян став Іван Федик.