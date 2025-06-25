Україна

Обидва футболісти отримали статус вільних агентів.

Львівський Рух на своєму офіційному сайті оголосив про відхід двох півзахисників — Артура Рябова та Юрія Тлумака.

Обидва футболісти отримали статус вільних агентів.

24-річний Рябов та 22-річний Тлумак виступали у складі Руху з січня 2025 року. На рахунку Рябова 13 матчів і один забитий м'яч, а Тлумак відіграв лише три поєдинки.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Рух посів восьме місце у турнірній таблиці УПЛ, а у міжсезоння новим наставником львів'ян став Іван Федик.