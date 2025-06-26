Україна

До команди львівського наставника приєдналися Слюсар, Мартинюк, Ковтун та Кононихін.

Новий головний тренер львівського Руху Іван Федик визначився зі своїми помічниками, які працюватимуть із командою у новому сезоні УПЛ. Клуб офіційно підтвердив склад оновленого тренерського штабу.

До штабу Федика увійшли Валентин Слюсар, Ярослав Мартинюк, Андрій Ковтун та Олег Кононихін. Всі вони вже розпочали підготовку до сезону разом із командою.

Іван Федик очолив Рух на початку літа, змінивши Віталія Пономарьова, який перейшов на роботу до ЛНЗ Черкаси. Новий тренерський штаб має на меті вивести львівський клуб на новий рівень у майбутньому чемпіонаті.

Раніше повідомлялося, що Рябов та Тлумак залишили Рух.