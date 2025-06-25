Роман Дідик є вихованцем дитячої школи Руху.
Роман Дідик, ФК Рух
25 червня 2025, 16:16
Львівський Рух на своєму офіційному сайті оголосив про відхід захисника Романа Дідика.
Деталі відходу 22-річного українця не розголошуються.
Дідик є вихованцем львівського клубу та одним з перших гравців академії, який міцно закріпився у складі основної команди.
На рахунку Романа 90 поєдинків, і це дозволяє йому входити до топ-5 гравців команди за кількістю матчів. У них він забив чотири голи та віддав три асисти.
Раніше повідомлялося, що Рябов та Тлумак залишили Рух.