Україна

Роман Дідик є вихованцем дитячої школи Руху.

Львівський Рух на своєму офіційному сайті оголосив про відхід захисника Романа Дідика.

Деталі відходу 22-річного українця не розголошуються.

Дідик є вихованцем львівського клубу та одним з перших гравців академії, який міцно закріпився у складі основної команди.

На рахунку Романа 90 поєдинків, і це дозволяє йому входити до топ-5 гравців команди за кількістю матчів. У них він забив чотири голи та віддав три асисти.

Раніше повідомлялося, що Рябов та Тлумак залишили Рух.