Харківська команда запланувала сім контрольних поєдинків.
Гравці Металіста 1925, ФК Металіст 1925
24 червня 2025, 12:59
У п'ятницю, 27 червня, харківський Металіст 1925 вирушить до Австрії, де проведе навчально-тренувальний збір.
За найближчий місяць харків'яни проведуть сім контрольних поєдинків.
Розклад спарингів Металіста 1925:
30.06 — ФК Ботошані (Ботошані, Румунія)
02.07 — Панатінаїкос (Афіни, Греція)
07.07 — Карабах (Агдам, Азербайджан)
08.07 — ФК Злін (Злін, Чехія)
16.07 — Вальдхов (Мангайм, Німеччина)
19.07 — ФК Бохум (Бохум, Німеччина)
22.07 — Боруссія (Менхенгладбах, Німеччина)
Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 посилився Калюжним, Мартинюком, Антюхом і Павлюком.