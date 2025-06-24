Україна

Харківська команда запланувала сім контрольних поєдинків.

У п'ятницю, 27 червня, харківський Металіст 1925 вирушить до Австрії, де проведе навчально-тренувальний збір.

За найближчий місяць харків'яни проведуть сім контрольних поєдинків.

Розклад спарингів Металіста 1925:

30.06 — ФК Ботошані (Ботошані, Румунія)

02.07 — Панатінаїкос (Афіни, Греція)

07.07 — Карабах (Агдам, Азербайджан)

08.07 — ФК Злін (Злін, Чехія)

16.07 — Вальдхов (Мангайм, Німеччина)

19.07 — ФК Бохум (Бохум, Німеччина)

22.07 — Боруссія (Менхенгладбах, Німеччина)

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 посилився Калюжним, Мартинюком, Антюхом і Павлюком.