Україна

Колишній воротар Інгульця, відомий рекордною серією відбитих пенальті, продовжить кар’єру в черкаському клубі.

ЛНЗ офіційно оголосив про підписання досвідченого воротаря Олексія Паламарчука, який минулі три сезони захищав кольори Інгульця. Про це повідомила пресслужба клубу з Черкас. Деталі контракту, зокрема його термін та фінансові умови, наразі не розголошуються.

Паламарчук увійшов в історію УПЛ завдяки унікальному досягненню — шість поспіль відбитих пенальті у різних матчах. Окрім цього, його стабільна гра дозволила йому потрапити до символічної збірної чемпіонату України сезону-2024/25.

За час виступів у складі Інгульця він провів 76 офіційних матчів, з яких 30 завершив без пропущених голів. Загалом на полі він провів 6804 хвилини.