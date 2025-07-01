Сергій Нагорняк оцінив стартовий етап підготовки та розповів що буде далі.
Сергій Нагорняк, ФК Епіцентр
01 липня 2025, 13:38
Головний тренер Епіцентру Сергій Нагорняк прокоментував стартовий етап підготовки команди до дебютного сезону УПЛ та оцінив перший спаринг проти вінницької Ниви (4:0).
"Дуже задоволений командою. Ми провели великий обсяг роботи зробили та завершили контрольним матчем. Через спеку хлопцям було трохи важко, але вони витримали. Результат мене не цікавить. Ви ж знаєте, в контрольних матчах я ніколи не ставив результат на перший план. Для мене головне зміст гри. Звісно, перемагати завжди приємно. Але я в спарингах звертаю увагу на інше. Ми з тренерським штабом отримали в грі проти Ниви ту інформацію, яку проаналізуємо та зробимо висновки. Головне, що ми рухаємося в тому напрямку, який запланували.
Деякі футболісти казали, що таких важких тренувань, як зараз, у них ще не було? Не було, бо вони в Прем’єр-лізі ще не грали. Нехай звикають до УПЛ. Тому це лише початок, далі будуть важчі тренування.
Прем’єр-ліга – інший рівень. Тому й тренування зараз інші. Потрібно закладати фундамент вже і зараз, і не на 100%, а на більше. Над цим і працюємо!
Зараз перепочинемо і 3 липня розпочнемо другий етап підготовки. Попереду на хлопців чекають нові навантаження, насичені тренування… Словом, підготовка до іншого рівня – Прем’єр-ліги. Адже часу не так вже багато. Тож до серпня маємо підійти в оптимальних кондиціях, щоб гідно виступати в чемпіонаті та тішити наших шанувальників як грою, так і результатами", — наводить слова Нагорняка прес-служба клубу.
Свій наступний контрольний матч Епіцентр проведе проти Поділля. Гра відбудеться у неділю, 6 липня.