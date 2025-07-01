Україна

Сергій Нагорняк оцінив стартовий етап підготовки та розповів що буде далі.

Головний тренер Епіцентру Сергій Нагорняк прокоментував стартовий етап підготовки команди до дебютного сезону УПЛ та оцінив перший спаринг проти вінницької Ниви (4:0).

"Дуже задоволений командою. Ми провели великий обсяг роботи зробили та завершили контрольним матчем. Через спеку хлопцям було трохи важко, але вони витримали. Результат мене не цікавить. Ви ж знаєте, в контрольних матчах я ніколи не ставив результат на перший план. Для мене головне зміст гри. Звісно, перемагати завжди приємно. Але я в спарингах звертаю увагу на інше. Ми з тренерським штабом отримали в грі проти Ниви ту інформацію, яку проаналізуємо та зробимо висновки. Головне, що ми рухаємося в тому напрямку, який запланували.

Деякі футболісти казали, що таких важких тренувань, як зараз, у них ще не було? Не було, бо вони в Прем’єр-лізі ще не грали. Нехай звикають до УПЛ. Тому це лише початок, далі будуть важчі тренування.

Прем’єр-ліга – інший рівень. Тому й тренування зараз інші. Потрібно закладати фундамент вже і зараз, і не на 100%, а на більше. Над цим і працюємо!

Зараз перепочинемо і 3 липня розпочнемо другий етап підготовки. Попереду на хлопців чекають нові навантаження, насичені тренування… Словом, підготовка до іншого рівня – Прем’єр-ліги. Адже часу не так вже багато. Тож до серпня маємо підійти в оптимальних кондиціях, щоб гідно виступати в чемпіонаті та тішити наших шанувальників як грою, так і результатами", — наводить слова Нагорняка прес-служба клубу.

Свій наступний контрольний матч Епіцентр проведе проти Поділля. Гра відбудеться у неділю, 6 липня.