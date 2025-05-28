Україна: Перша ліга

Сергій Нагорняк підбив підсумки сезону.

Головний тренер Епіцентру Сергій Нагорняк прокоментував минулий сезон, за підсумками якого команда виборола путівку до УПЛ, ставши чемпіоном Першої ліги.

"Хочу подякувати нашим Збройним Силам України, завдяки яким у нас була можливість досягти такого результату. Вдячний акціонерам групи компаній Епіцентр К, керівникам, тренерському штабу, персоналу, футболістам та вболівальниками. Це спільний успіх, ми разом стали творцями такої історії. А щодо першої гри в сезоні, то скажу відверто, що попри виліт із Кубка України я вірив у те, що наша команда в чемпіонаті фінішує, як мінімум, у четвірці. Було якесь відчуття, що ми нижче, ніж минулого сезону – не будемо. Чому? Найголовніше, ми зберегли свій склад. І підсилились такими футболістами, як Олег Білик, Євген Запорожець, згодом і Володимир Танчик до нас прийшов. Для нас це підсилення було важливим, оскільки ці гравці мали чималий досвід виступів в УПЛ. Тож у нас, якщо говорити про поразку від Скали 1911, як то кажуть, перший млинець видався гливким. Хоча зізнаюся, керівництво клубу говорило про те, що давайте спробуємо вдало виступити у Кубку України.

Наша команда, я та керівники ніде ніяких інтерв’ю не давали, в яких говорили б, що в нас завдання вийти в Прем’єр-ліги, як це робили деякі інші команди. Ми, відверто, про таке завдання говорили лише в маленькому колі. І це була моя ініціатива, я не хотів виносити наші плани у публічну площину, щоб не створювати зайвий тиск на хлопців. Президент Іван Андрійович Черноног сказав гравцям: "Хлопці, в нас завдання – Прем’єр-ліга". І ми сіли всі разом, поговорили та домовилися, що докладемо кожен максимум зусиль, щоб виконати завдання. Але не афішуємо його. І кожного дня працювали над тим, щоб досягти мети.

У кожного своє бачення та думка і я не збирався їх переконувати словами. Наша справа – вийти на футбольне поле і там довести все. Відверто кажучи, я рідко щось читаю і слухаю, хто там що про нас сказав чи каже. Це футболісти все дивляться. Але я завжди їх налаштовую на те, що нам потрібно виконати завдання, нам потрібно робити ось так чи так, ми йдемо своїм шляхом. Радий, що достукався до футболістів.

Протягом усього сезону стадіон був максимально заповнений, ми мали неймовірну підтримку. Це дуже стимулює, адже ми граємо саме для вболівальників. Навіть команди, які приїжджали до нас, казали, що в нас відчувається справжня футбольна атмосфера. На нас ходили, вболівали, підтримували. Це дуже приємно.

Плануємо зібратися 20-21 червня на нашій базі в Дунаївцях. Там і будемо проводити збори. Домашні спаринги гратимемо в Кам’янці-Подільському, але про їхню кількість та суперників повідомимо пізніше. Стосовно змін у складі, то поки ми до кінця все не вирішили. Як я казав раніше, відсотків 70 футболістів продовжать виступати за Епіцентр. У нас достатньо молоді хлопці, які амбітні та заслужили грати в Прем’єр-лізі й це їхня мрія. Своєю працею вони довели, що гідні виступати в УПЛ. Але поки не розуміють, яка це відповідальність. Звісно, потрібне підсилення, і воно буде. Нам по багатьом напрямкам треба підсилитися – і в організаційній структурі, і в комплектації. Та давайте відверто – нині українські футболісти на вагу золота. Ми пішли шляхом, що взяли молодих хлопців, і хтось за два, а хтось за три роки дійшов до Прем’єр-ліги. І зараз хлопці, яким по 23-25 років, у такому віці, в якому мають грати саме в УПЛ.

В першу чергу, футболісти розкрилися завдяки своїй роботі. Ми лише їх направляли. Я завжди їм щось пояснюю, роблю такі невеликі лекції на різні теми, розмовляємо як товариші, даю поради. Можливо, це теж спрацювало.

Давайте я поки не буду казати, що наступного сезону ми здобудемо путівку до єврокубків? У нас, звісно, є завдання, але не таке. Нам потрібно закріпитися в Прем’єр-лізі. Ось над цим і працюватимемо", — наводить слова Нагорняка прес-служба клубу.

Раніше стали відомі дати проведення перехідних матчів за місце в УПЛ на сезон-2025/26.