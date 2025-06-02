Стадіон у Кам'янці-Подільському готують до реконструкції, команда тимчасово змінить локацію.
Епіцентр, ФК Епіцентр
02 червня 2025, 15:16
Чемпіон Першої ліги Епіцентр з Кам’янця-Подільського у новому сезоні Української Прем’єр-ліги-2025/26 проводитиме домашні матчі в Тернополі.
Колектив Сергія Нагорняка тимчасово базуватиметься на Центральному міському стадіоні Тернополя, який раніше приймав фінал Кубка України сезону-2020/21.
Переїзд пов’язаний із реконструкцією домашньої арени Епіцентра в Кам’янці-Подільському. На стадіоні планують встановити світлові вежі, необхідні для проведення матчів на найвищому рівні.
Якщо роботи відбуватимуться за графіком, команда зможе повернутися на власний стадіон уже з 2026 року.
Нагадаємо, також до УПЛ піднялись Кудрівка і Металіст 1925.