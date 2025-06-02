Україна

Стадіон у Кам'янці-Подільському готують до реконструкції, команда тимчасово змінить локацію.

Чемпіон Першої ліги Епіцентр з Кам’янця-Подільського у новому сезоні Української Прем’єр-ліги-2025/26 проводитиме домашні матчі в Тернополі.

Колектив Сергія Нагорняка тимчасово базуватиметься на Центральному міському стадіоні Тернополя, який раніше приймав фінал Кубка України сезону-2020/21.

Переїзд пов’язаний із реконструкцією домашньої арени Епіцентра в Кам’янці-Подільському. На стадіоні планують встановити світлові вежі, необхідні для проведення матчів на найвищому рівні.

Якщо роботи відбуватимуться за графіком, команда зможе повернутися на власний стадіон уже з 2026 року.

Нагадаємо, також до УПЛ піднялись Кудрівка і Металіст 1925.