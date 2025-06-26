Україна

Дебютант УПЛ вже розпочав підготовку до старту нового сезону.

Епіцентр продовжує підготовку до дебютного сезону в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Наразі команда Сергія Нагорняка працює у режимі дворазових тренувань із серйозними фізичними навантаженнями.

Наступного тижня Епіцентр проведе перші спаринги літнього міжсезоння. Перший відбудеться у понеділок, 30 червня, проти вінницької Ниви (16:00), а другий – у неділю, 6 липня, проти Поділля (17:00).

Раніше повідомлялося, що Епіцентр проводитиме домашні матчі УПЛ у Тернополі.