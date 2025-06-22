Україна

Чемпіон Першої ліги готується до нових викликів.

Наприкінці цього тижня Епіцентр вийшов з відпустки та розпочав підготовку до старту нового та історичного сезону в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Чемпіон Першої ліги запланував три етапи підготовки, а також низку контрольних матчів — суперники стануть відомі пізніше, а перша гра пройде 30 червня у Кам'янці-Подільському.

"Попереду на нас очікує великий обсяг роботи. Навіть перше тренування дещо вирізнялося від тих, які були в нас, коли команда грала в Першій лізі. І це лише початок. Але хлопці все самі розуміють, тож вже у перший день почали плідно працювати", — сказав головний тренер команди Сергій Нагорняк.

Раніше повідомлялося, що Епіцентр проводитиме домашні матчі УПЛ у Тернополі.