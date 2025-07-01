"Червоно-чорні" безкоштовно посилися ексгравцем Колоса.
Валентин Горох (ліворуч), nkveres.com
01 липня 2025, 17:51
Голкіпер Валентин Горох підписав контракт із Вересом, передає офіційний сайт клубу.
Договір про співпрацю з 24-річним українцем розраховано до кінця червня 2028-го. Свій колишній клуб, а саме Колос, він залишив на правах вільного агента.
Влітку 2023 року ковалівці виклали за Гороха 100 тисяч євро Олександрії. На його рахунку шість пропущених голів у п'яти матчах (один "сухий") за Колос у всіх турнірах.
Раніше Валентин також виступав за рідний для нього клуб Карпати.
Зазначимо, що воротар став третім літнім новачком клубу з Рівного. Нещодавно "червоно-чорні" також посилилися колишнім капітаном ЛНЗ і грецьким захисником.