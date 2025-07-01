Україна

"Червоно-чорні" безкоштовно посилися ексгравцем Колоса.

Голкіпер Валентин Горох підписав контракт із Вересом, передає офіційний сайт клубу.

Договір про співпрацю з 24-річним українцем розраховано до кінця червня 2028-го. Свій колишній клуб, а саме Колос, він залишив на правах вільного агента.

Влітку 2023 року ковалівці виклали за Гороха 100 тисяч євро Олександрії. На його рахунку шість пропущених голів у п'яти матчах (один "сухий") за Колос у всіх турнірах.

Раніше Валентин також виступав за рідний для нього клуб Карпати.

Зазначимо, що воротар став третім літнім новачком клубу з Рівного. Нещодавно "червоно-чорні" також посилилися колишнім капітаном ЛНЗ і грецьким захисником.