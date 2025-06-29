Україна

Півзахисник підписав дворічну угоду з рівненським клубом на правах вільного агента.

Верес офіційно оголосив про підписання українського хавбека Віталія Бойка, який приєднався до клубу на правах вільного агента. Контракт розрахований до літа 2027 року.

Бойко, який минулого сезону був капітаном ЛНЗ Черкаси у дебютному для команди сезоні в УПЛ, втратив своє лідерське положення після зміни головного тренера — Олега Дулуба змінив новий керманич, а сам Віталій поступово опинився в ротації. Влітку він залишив клуб, і тепер отримає новий шанс розкритися вже у складі Вереса.

Новачок має зміцнити середню ланку рівненської команди, яка активно готується до нового сезону з амбіціями боротися за вищі позиції. Клуб не розголошує фінансових умов угоди.

Раніше стало відомо, що Наумець перебрався до чемпіонату Казахстану.