Україна

Ігор Грищенко розповів про зміни у процесі атестації клубів.

Генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко прокоментував зміни у процедурі атестації клубів у чемпіонаті України.

"Від правління ПФЛ, президент Олександр Каденко не може брати участь у голосуванні атестації клубів, оскільки він є членом Виконкому УАФ. Він може бути спостерігачем, може моніторити діяльність, ставити додаткові питання членам комітету атестації про той чи інший клуб, або надавати їм додаткову інформацію.

Також було питання від клубів щодо фінансування атестації. Багато років на цю процедуру гроші йшли від клубів, хоча УЄФА безпосередньо фінансувала цей напрямок діяльності УАФ, незважаючи на те, що з клубів стягувалися кошти.

Клуби задали це питання – ми провели аналіз та дійшли висновку, що УАФ може сама покривати фінансування процедури атестації клубів. Вже з нинішнього сезону було зменшено внесок для клубів УПЛ, а з сезону-2026/27 клуби будуть повністю звільнені від внесків та фінансування процедури атестації, яка здійснюватиметься за рахунок коштів від УЄФА.

Ми намагаємося зробити процедуру атестації більш прозорою та однаковою для всіх клубів", — сказав Грищенко на прес-конференції.

Раніше став відомий календар на сезон УПЛ-2025/26.