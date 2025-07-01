Україна

УПЛ представила розклад матчів на весь сезон: перший тур відбудеться на початку серпня, а завершальний — у травні 2026 року

Українська Прем’єр-Ліга оголосила календар матчів сезону-2025/26. Формування розкладу традиційно відбулося за допомогою електронної системи УПЛ. Базова дата старту чемпіонату — 2 серпня.

У першому турі, серед іншого, відбудуться матчі Верес — Динамо, Епіцентр — Шахтар, Колос — Кривбас, Карпати — Полісся та Рух — Полтава. Загалом у 2025 році буде зіграно 16 турів, останній з них запланований на 13 грудня.

Весняна частина стартує 21 лютого 2026 року з 17-го туру. Завершення регулярного сезону відбудеться 29 травня, коли буде зіграно матчі 30-го туру.

У новому сезоні УПЛ змагатимуться 16 команд, серед яких — новачки Епіцентр, Кудрівка та Полтава. Центральними протистояннями чемпіонату залишаються битви між грандами Динамо та Шахтарем, перша з яких відбудеться в 11-му турі, 1 листопада. Матч-відповідь — у 26-му турі, 2 травня.

Повний календар вже доступний для перегляду на офіційному сайті УПЛ.