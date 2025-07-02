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Сергій Єльшов розповів про фінансові гарантії футбольних клубів в Україні.

Керівник відділу атестації клубів УАФ Сергій Єльшов прокоментував питання щодо фінансових гарантій українських клубів.

"Сама система атестації клубів включає шість пунктів згідно з регламентом УПЛ, які є ключовими. Сюди входить правовий, спортивний, кадровий, адміністративний, структурний, інфраструктурний і найголовніше фінансовий критерій.

Всіх, включно з журналістами, цікавить питання — як клуб може гарантувати свої фінансові гарантії на майбутній сезон. Тут основним критерієм є фінансовий аудит за минулий календарний рік незалежно від того, де виступав клуб – УПЛ, Перша ліга чи Друга. Усі умови аудиту однакові для всіх клубів, які беруть участь у процедурі атестації клубів.

Головний меседж у тому, що є незалежний орган – це аудиторська фірма, яка має офіційну ліцензію на проведення такого аудиту. Аудитори аналізують усю фінансову документацію на законодавчому рівні. Календарний рік — це 31 грудня та 1 січня.

Аудитор, який отримав документи та фінансову звітність клубу як суб'єкту юридичної особи. Потім він робить аналіз всіх документів і складається висновок, який вміщує інформацію про безперервність участі того чи іншого клубу в турнірах майбутнього періоду, який охоплює 18 місяців, тобто до 30 червня 2026 року.

Висновок підтверджується міжнародними стандартами фінансового аудиту, що діють в Україні. Тому першим документом, який є гарантією участі клубу у турнірах майбутнього сезону – це позитивний висновок незалежного аудитора. Такий аудит проходять всі клуби, які подали заявку на атестацію.

30 травня — це дата дедлайну, коли УАФ має надіслати всю документацію щодо атестації клубів для УЄФА. Після цього Комітет з атестації клубів УАФ дає додатковий запит у кожен клуб, щоб він підтвердив свою платоспроможність і що у клубі за період процесу атестації не сталося жодних умов чи подій, які можуть негативно вплинути на діяльність клубу у майбутньому сезоні”, — сказав Єльшов.

Раніше став відомий календар на сезон УПЛ-2025/26.