Україна

Медичний департамент повідомив про характер травм та приблизні терміни повернення.

Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів на тренувальному зборі команди в Словенії отримав мʼязову травму і за попередніми прогнозами клубних лікарів пропустить близько трьох тижнів.



Також центральний захисник "гірників" Дієго Арройо зазнав ушкодження бокової звʼязки коліна. Після проведеної процедури МРТ стало відомо, що орієнтовний строк відновлення гравця – два тижні.

Раніше повідомлялося, що Лемкін офіційно залишив Шахтар та приєднався до Твенте.