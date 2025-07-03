Медичний департамент повідомив про характер травм та приблизні терміни повернення.
Дмитро Криськів, ФК Шахтар
03 липня 2025, 13:15
Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів на тренувальному зборі команди в Словенії отримав мʼязову травму і за попередніми прогнозами клубних лікарів пропустить близько трьох тижнів.
Також центральний захисник "гірників" Дієго Арройо зазнав ушкодження бокової звʼязки коліна. Після проведеної процедури МРТ стало відомо, що орієнтовний строк відновлення гравця – два тижні.
Раніше повідомлялося, що Лемкін офіційно залишив Шахтар та приєднався до Твенте.