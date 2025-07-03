Команда Патріка ван Леувена продовжує підготовку до сезону і проведе спаринг із представником Суперліги Туреччини.
Кривбас, фото Кривбас
03 липня 2025, 17:40
Криворізький Кривбас визначився з черговим суперником на літніх зборах у Словенії. 16 липня команда Патріка ван Леувена зустрінеться з турецьким Гезтепе — восьмою командою минулого сезону Суперліги Туреччини.
Крім того, відбудеться матч із загребським Динамо.
Розклад матчів Кривбасу:
6 липня — Браво (Любляна, Словенія)
13 липня — Уйпешт (Будапешт, Угорщина)
16 липня — Гезтепе (Ізмір, Туреччина)
19 липня — Динамо (Загреб, Хорватія)
Нагадаємо, колишній гравець Кривбаса Соса став гравцем Актобе.