Україна

23-річний лівий оборонець підписав трирічний контракт із криворізьким клубом.

Криворізький Кривбас зробив перше підписання у літнє міжсезоння — команду підсилив хорватський лівий захисник Анте Бекавач. Футболіст уклав контракт строком на три роки та виступатиме під п’ятим номером.

Бекавач народився 29 січня 2002 року в місті Спліт. Є вихованцем футбольних академій Адріатіка та Хайдука, де пройшов повний шлях від юнацьких до молодіжних команд. Має досвід виступів за юнацькі збірні Хорватії — провів три матчі у 2019 році за команди U-18 та U-19.

Його останнім клубом був боснійський Посушʼє, де впродовж двох сезонів він був стабільним гравцем основного складу — 38 матчів, 4 гольові передачі. У минулому сезоні захисник відіграв 21 поєдинок, записавши на свій рахунок три асисти.

Бекавач здебільшого діє на позиції лівого захисника, однак має досвід і гри в ролі лівого півзахисника.

Нагадаємо, колишній гравець Кривбаса Соса став гравцем Актобе.