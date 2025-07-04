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Керманич клубу з Кам'янця-Подільського попередив своїх підопічних.

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк поспілкувався з клубною пресслужбою на тлі старту другого літнього збору.

Спеціаліст розповів, над чим команда працюватиме під час нового етапу підготовки до дебюту в УПЛ, прокоментував результати жеребкування календаря турніру, а також висловився щодо роботи на трансферному ринку.

"Другий етап підготовки? Буде те саме, що і на першому — важка робота. Хочу відзначити, що хлопці на перших зборах молодці — провели дуже якісну роботу. Вони самі казали, що стільки ще не бігали. Після других зборів будуть те саме казати, що ще не бігали стільки. Але ми готуємося до Прем'єр-Ліги, то роботи багато. Особливо після жеребкування календаря, тим паче, якщо подивитися хоча б на перші три тури, якщо ми не будемо в хорошій фізичній формі, то нам на футбольному полі буде дуже важко.

Календар? Напевно, могло бути і краще. А такий календар — краще чи це гірше, я не знаю. У нас перша гра в Прем'єр-Лізі проти Шахтаря. Впевнений, що буде неабиякий інтерес до матчу. Цей поєдинок — дебют для нас, і ця гра має запам'ятатися.

Чи може матч проти іменитого суперника дещо допомогти психологічно? Все може бути. Однак, якщо десь невдало зіграємо, то не думаю, що нас хтось сильно сваритиме, адже команда лише вийшла Прем'єр-Лігу і це буде її перший матч в історії на такому рівні. А, якщо досягнемо позитивного результату, то взагалі це буде щось історичне. З іншого боку, за будь яких це буде історична подія для футбольного клубу Епіцентр. Тому працюємо над тим, щоб досягнути позитивного результату. І не в одному матчі, а в усіх.

Новачки? Ми вже уклали угоду з Андрієм Борячуком, ще з двома гравцями майже домовилися. Всьому свій час. Процес триває і не зупиняється. Приїжджають хлопці на перегляд... Я вже казав раніше, що хочеться взяти 5-6 нових футболістів для того, щоб створити конкуренцію всередині команди, щоб жоден футболіст не відчував себе, так би мовити, "у теплій ванні". Щоб кожен завжди відчував конкуренцію.

Ідеальний варіант 20 чоловік — це без воротарів. Щоб на кожну позицію на полі було по два гравці. Це, як на мене, ідеальний варіант, і, в принципі, ми його досягнемо.

Нам для ідеального тренувального процесу достатньо 20 гравців. Можливо, матимемо і 22. Але брати гравців заради кількості — ні, такого точно не буде. Скажу більше, хто не прогресуватиме, з тим будемо прощатися, хто не буде "витягувати" рівень Прем'єр-Ліги — також. Тому що це інший рівень! Хто не зможе відповідати рівню Прем'єр-ліги, будемо дякувати, а на його позицію брати іншого виконавця.

Контрольні поєдинки? Спарингів буде більше. Буде три контрольних матчі. Вже 6 липня в Кам'янці-Подільському зіграємо з хмельницьким Поділлям, а 10 липня на виїзді із Рухом. Потім 15 липня знову зіграємо вдома — в гості до нас завітає чернівецька Буковина", — цитує Нагорняка офіційний сайт клубу з Кам'янця-Подільського.

Нагадаємо, раніше новачок Епіцентра розповів, що до підписання контракту з клубом його спонукала розмова саме з Нагорняком.