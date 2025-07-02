Україна

Нападник пояснив, чому вирішив приєднатися до клубу з Кам'янця-Подільського.

Центральний нападник Андрій Борячук прокоментував підписання контракту з Епіцентром, передає офіційний сайт дебютанта УПЛ.

Гравець поділився своїми першими враженнями від клубу, а також розповів, які цілі ставить перед собою на сезон-2025/26.

"Поштовхом, який спонукав мене до підписання контракту з Епіцентром, була наша розмова з головним тренером Сергієм Нагорняком. Ми добре поговорили з ним. У мене є амбіції грати та проявляти себе. Крім цього, команда демонструє, можна так сказати, граючий футбол. Тому це для мене і є найголовнішим.

Перші враження від клубу, тренерського штабу та одноклубників? Дуже позитивні емоції. Команда в цьому допомагає, всі як одна сім'я. І тренерський штаб так само допомагає з адаптацією. Тому не маю проблем. Потрохи вливаюся, хлопці трохи десь піджартовують. Але все у принципі проходить супер.

Особисті цілі на сезон? Думаю, що і в мене, і в клубу завдання співпадають. Особисто перед собою ставлю ціль забити якомога більше голів та допомогти команді зайняти те місце, яке ми перед собою ставимо на цей сезон.

Футболка з емблемою нового для мене клубу? Це новий виклик, нові випробування, нова сім'я, новий колектив. Тому для мене це тільки радість", — цитує 29-річного українця офіційний сайт клубу з Кам'янця-Подільського.

Нагадаємо, до Епіцентра Борячук представляв Металіст 1925.