Україна

"Червоно-білі" орендували 20-річного ізраїльтянина.

Центральний півзахисник Бар Лін тимчасово залишив Маккабі Тель-Авів заради Кривбасу, передає офіційний сайт криворізького клубу.

"Червоно-білі" орендували 20-річного ізраїльтянина до кінця червня 2026-го. Клуб УПЛ має право викупу виконавця, який виступатиме у футболці з 18-м номером.

У ході сезонів-2023/24 і 2024/25 Лін на правах оренди представляв Хапоель Хайфа. На його рахунку один гол і два асисти в 44-х матчах усіх турнірів. За рідний для нього Маккабі Тель-Авів Бар дебютував ще в кампанії-2021/22. Загалом він узяв участь у двох протистояннях клубу.

На міжнародному рівні півзахисник виступає за збірну Ізраїлю U-21 (три матчі).

Нагадаємо, Лін — другий літній новачок Кривбасу, тоді як першим нещодавно став хорватський захисник.