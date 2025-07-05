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Керманич "гірників" висловився про перемогу над Горицею у товариській зустрічі.

Шахтар провів свій перший товариський матч міжсезоння, зустрівшись із хорватською Горицією. Поєдинок став дебютом на тренерському містку “гірників” для Арди Турана, і його команда здобула перемогу з рахунком 1:0.

Турецький фахівець поділився емоціями від першого контрольного матчу "гірників" під час цього літнього міжсезоння.

"Ми щойно вийшли з дуже інтенсивного фізичного періоду. Мета – бути відпочилими, але фізично готовими за п’ять-шість днів. Сьогодні гравці показали чудову реакцію: я побачив на полі багато того, що хотів. Звісно, ми намагаємося впровадити нові принципи після тривалого часу, прагнемо зробити їхню гру більш динамічною. Сьогодні пресинг, володіння мʼячем, ефективність в атаці, – я дуже задоволений усім. Вони показали чудову реакцію. Молодці! Навіть не очікував настільки багато. Вони мене дуже приємно здивували.

Щодо гри, ми не давали багато інформації перед матчем, розглядали його як тренування. Було видно, що футболісти грали по 45 хвилин. Хотів бачити трьох форвардів по 30 хвилин. Більше володіння, швидку реакцію під час втрати. Ми зосередилися на власних принципах. Але побачене дуже обнадіює на майбутнє. Їхня енергія… Саме так вони мають грати – динамічно, енергійно. Я дуже задоволений сьогоднішнім днем. Думаю, вони теж щасливі.



Вірю, що ми діятимемо добре й потужно, будемо володіти мʼячем, гратимемо як Шахтар. Гратимемо на чужій половині поля. Ви побачите команду, що реагує на кожен мʼяч і віддається повністю для перемоги. Ми ніколи не відступимо, тож будемо максимально готові за п’ять днів. Я дуже довіряю своїм футболістам, бачу вогонь у їхніх очах. Зіграємо запально й пристрасно", — цитує слова Арди Турана офіційний сайт Шахтаря.

Дивитися відео гола та огляд матчу Шахтар — Гориця ви можете на Football.ua.