Одразу два клуби УПЛ поступилися із різницею в три гола в своїх спарингах.
Полісся — ДАК 1904, t.me/fcpolissya
06 липня 2025, 00:35
Клуби української Прем'єр-ліги продовжують готуватися до сезону-2025/26 на літніх зборах за кордоном.
Полісся після перемоги над австрійським Горном зазнало поразки від словацького ДАК 1904.
Полісся — ДАК 1904 (Дунайська Стреда) 0:3
Голи: Ніархос, 15, Блашко, 39, Труса, 75
Полісся (стартовий склад): Волинець, Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Гришкевич, Бабенко, Таллес, Мустафаєв, Крушинський, Гуцуляк, Філіппов.
Не кращим за результатом видався й вечірній товариський матч колишніх підопічних Руслана Ротаня.
Олександрія — Рієка 1:4
Голи: Жота, 73 — Майсторович, 7, Чоп, 33, Гояк, 83, Юрич, 88
Олександрія (стартовий склад): Шевченко, Боль, Матвіїв, Ндіка Матам, Кравченко, Мишньов, Шостак, Булеца, Цара, Козак, Кулаков.
Нагадаємо, Динамо Київ у першому літньому спарингу поступилося Кішварді.