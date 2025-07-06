Клуби української Прем'єр-ліги продовжують готуватися до сезону-2025/26 на літніх зборах за кордоном.

Полісся після перемоги над австрійським Горном зазнало поразки від словацького ДАК 1904.

Полісся — ДАК 1904 (Дунайська Стреда) 0:3
Голи: Ніархос, 15, Блашко, 39, Труса, 75

Полісся (стартовий склад): Волинець, Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Гришкевич, Бабенко, Таллес, Мустафаєв, Крушинський, Гуцуляк, Філіппов.

Не кращим за результатом видався й вечірній товариський матч колишніх підопічних Руслана Ротаня.

Олександрія — Рієка 1:4
Голи: Жота, 73 — Майсторович, 7, Чоп, 33, Гояк, 83, Юрич, 88

Олександрія (стартовий склад): Шевченко, Боль, Матвіїв, Ндіка Матам, Кравченко, Мишньов, Шостак, Булеца, Цара, Козак, Кулаков.

Нагадаємо, Динамо Київ у першому літньому спарингу поступилося Кішварді.