Україна

Контрольні поєдинки: Полісся зазнало поразки від ДАК 1904, з Олександрією розібралася Рієка

Одразу два клуби УПЛ поступилися із різницею в три гола в своїх спарингах.

Полісся — ДАК 1904, t.me/fcpolissya