Україна

Столичний клуб увійшов до трійки найуспішніших команд у відборі головного єврокубка, поступившись лише загребському колективу.

Аналітичний проєкт Football Meets Data оприлюднив зведену історичну турнірну таблицю кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів та Кубка європейських чемпіонів. У цьому рейтингу київське Динамо посіло друге місце серед усіх клубів, які брали участь у відборі.

Український гранд провів 75 матчів у кваліфікаціях головного клубного турніру Європи, здобувши 43 перемоги, 16 разів зігравши внічию та 16 разів поступившись. Різниця м’ячів склала 141:74, а загальний умовний показник набраних очок — 145.

На першій позиції рейтингу — загребське Динамо, яке має 207 очок після 108 поєдинків. Трійку лідерів замикає шотландський Селтик — 135 очок у 72 матчах.

До першої десятки також увійшли білоруський БАТЕ, норвезький Русенборг, тираспольський Шериф, Копенгаген, бухарестська Стяуа, Марибор та сербський Партизан.

Донецький Шахтар розмістився на 20-му місці з 76 очками у 40 матчах.