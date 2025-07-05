До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 5 липня, розпочавшись о 18:00.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
05 липня 2025, 11:59
Сьогодні, 5 липня, київське Динамо проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Першим суперником для команди Олександра Шовковського буде угорська Кішварда. Матч розпочнеться о 18:00.
Онлайн трансляція матчу Динамо Київ — Кішварда:
За підсумками минулого сезону Динамо стало чемпіоном УПЛ, а Кішварда фінішувала на першому місці у другому дивізіоні чемпіонату Угорщини.