Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 5 липня, розпочавшись о 18:00.

Сьогодні, 5 липня, київське Динамо проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Першим суперником для команди Олександра Шовковського буде угорська Кішварда. Матч розпочнеться о 18:00.

Онлайн трансляція матчу Динамо Київ — Кішварда:

За підсумками минулого сезону Динамо стало чемпіоном УПЛ, а Кішварда фінішувала на першому місці у другому дивізіоні чемпіонату Угорщини.