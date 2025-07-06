Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 6 липня, розпочавшись о 17:30.

Сьогодні, 6 липня, луганська Зоря проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Віктора Скрипника буде словенський Єсеніце. Матч розпочнеться о 17:30.

Онлайн трансляція матчу Зоря — Єсеніце:

За підсумками минулого сезону Зоря посіла сьоме місце в УПЛ, а Єсеніце з цього сезону виступатиме в другій лізі чемпіонату Словенії.