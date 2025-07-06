Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 6 липня 2025 року.
Динамо - Кішварда, ФК Динамо Київ
06 липня 2025, 21:18
Київське Динамо у своєму другому матчі на зборах у Туреччині обіграло угорську Кішварду (3:0).
Перемогу команді Олександра Шовковського забезпечили забиті м'ячі у виконанні Ярмоленка, Супряги та Задорожного.
Для "біло-синіх" це була перша перемога на зборах після вчорашньої поразки від тієї ж таки Кішварди (0:2).
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Кішварда:
Динамо Київ — Кшварда 3:0
Голи: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожний, 43.
Динамо (перший тайм): Суркіс – Гусєв (Караваєв, 30), Біловар, Дячук, Волошин, Шапаренко, Осипенко, Піхальонок, Ярмоленко, Задорожний, Супряга.
Динамо (другий тайм): Нещерет – Караваєв, Попов, Захарченко, Дубінчак, Михайленко, Саленко, Буяльський, Кабаєв, Торрес, Пономаренко.
Кішварда (стартовий склад): Ковач – Бенче, Ципетіч, Ліппаї, Глумечки, Медгеш, Керменді, Солтеш, Матановіч, Спасіч, Месанович.
Вилучення: Гусєв, 29 (друга жовта).