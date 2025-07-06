Україна

Команда Арди Турана продовжує підготовку до старту нового сезону.

Донецький Шахтар провів свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах, у якому обмінявся забитими голами із чеським Словацко — 1:1.

Чехи відкрили рахунок у матчі на 26 хвилині, коли Марек Гавлік пробив зі штрафного, а м'яч після рикошету влетів у сітку воріт Дмитра Різника.

Команда Арди Турана зрівняла рахунок на 71 хвилині, коли Невертон із найгострішого кута ударом головою вразив ворота чехів.

Додамо, що у минулому спарингу Шахтар мінімально обіграв Горицю (1:0).

Шахтар — Словацко 1:1

Голи: Невертон, 71 — Гавлік, 26.

Шахтар: Різник (Твардовський, 62), Вінісіус Тобіас (Конопля, 62), Бондар (Грам, 62), Матвієнко (к) (Фарина, 62), Педро Енріке (Азаров, 62), Марлон Гомес (Назарина, 62), Бондаренко (Педріньйо, 46), Судаков (Очеретько, 62), Аліссон (Швед, 62), Кевін (Невертон, 62), Егіналду (Кауан Еліас, 46).