До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 7 липня, розпочавшись о 18:30.
Гравці Металіста 1925, ФК Металіст 1925
07 липня 2025, 14:19
Сьогодні, 7 липня, харківський Металіст 1925 проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Младена Бартуловича буде азербайджанський Карабах. Матч розпочнеться о 18:30.
Онлайн трансляція матчу Металіст 1925 — Карабах:
За підсумками минулого сезону Металіст 1925 повернувся в УПЛ, а Карабах став чемпіоном Азербайджана.