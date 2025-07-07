Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 7 липня, розпочавшись о 18:30.

Сьогодні, 7 липня, харківський Металіст 1925 проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Младена Бартуловича буде азербайджанський Карабах. Матч розпочнеться о 18:30.

Онлайн трансляція матчу Металіст 1925 — Карабах:

За підсумками минулого сезону Металіст 1925 повернувся в УПЛ, а Карабах став чемпіоном Азербайджана.