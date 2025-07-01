Україна

Нападник провів у складі ковалівського клубу дев’ять матчів і забив два м’ячі.

Форвард Олексій Сидоров більше не виступатиме за Колос — орендна угода з Металістом 1925 завершилася, і гравець повертається до харківської команди. Про це повідомила пресслужба клубу з Ковалівки.

Сидоров приєднався до Колоса взимку та вже у своєму дебютному матчі у стартовому складі відзначився голом. Загалом він провів за команду дев’ять поєдинків, у яких забив двічі.

Раніше повідомлялось, що Колос попрощався з резервним воротарем.

А тим часом Климчук залишив Рух та перейшов до Колоса.