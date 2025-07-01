Нападник провів у складі ковалівського клубу дев’ять матчів і забив два м’ячі.
Сидоров, Колос
01 липня 2025, 09:48
Форвард Олексій Сидоров більше не виступатиме за Колос — орендна угода з Металістом 1925 завершилася, і гравець повертається до харківської команди. Про це повідомила пресслужба клубу з Ковалівки.
Сидоров приєднався до Колоса взимку та вже у своєму дебютному матчі у стартовому складі відзначився голом. Загалом він провів за команду дев’ять поєдинків, у яких забив двічі.
Раніше повідомлялось, що Колос попрощався з резервним воротарем.
А тим часом Климчук залишив Рух та перейшов до Колоса.