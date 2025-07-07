Україна

Мате Герлічкі підсумував контрольні зустрічі з київським клубом і відзначив проблеми команди.

Головний тренер угорської Кішварди Мате Герлічкі прокоментував поразку своєї команди у товариському матчі проти київського Динамо, який завершився з рахунком 0:3. Це була друга контрольна зустріч між командами — напередодні Кішварда перемогла киян 2:0.

— Цей матч показав, наскільки добре ми зіграли з Динамо в попередньому спарингу.

У першому таймі Динамо діяло набагато швидше, ніж у суботу, а ми постійно займалися біговою роботою і не могли заволодіти м’ячем. У другому таймі нам вдалося організувати команду так, що вона була стабільна протягом п’ятнадцяти хвилин після перерви, а потім, коли відбулися заміни, ми взяли гру під свій контроль, у нас з’явилися моменти, і в цьому відрізку матчу ми були кращими за суперника, — зазначив Герлічкі.

Наставник додав, що матчі проти українського гранда виявили низку проблем, які команда має вирішити до старту сезону:

— Загалом, ці два матчі з Динамо стали для нас дуже повчальними. У підсумку спливло багато помилок, на які нам потрібно відреагувати, і в нас ще є можливість зробити це до початку сезону, — підсумував тренер.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Кішварда.