Україна

Команда Олександра Шовковського виглядала дуже блякло на тлі датського клубу.

Київське Динамо в черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах поступилося датському Мідтьюлланну з рахунком 1:3.

Команда Олександра Шовковського відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 20 хвилині Олександр Піхальонок видряпав м'яч на лінії воротарського майданчика у суперника, після чого відправив його у ворота.

Потім на 33 хвилині Франкуліно забіг у штрафний майданчик "біло-синіх", обіграв двох опонентів та спокійно пробив у дальній кут воріт — 1:1.

На старті другого тайму Мідтьюлланн вийшов вперед — Мікель Гогорза отримав м'яч на лівому фланзі і увійшовши до штрафного майданчика киян, пробив у дальній кут. Через сім хвилин данська команда провела стрімку контраатаку, яка завершилася прострілом на Фрайдея Етіма, який у дотик переправив м'яч у ворота.

Таким чином, Динамо вдруге програло на зборах після поразки від Кішварди, над якою потім була перемога.

Свій наступний матч Динамо проведе завтра, 11 липня проти англійського Вест Бромвіча. Гра розпочнеться о 12:00.

Динамо Київ – Мідтьюлланн 1:3

Голи: Піхальонок, 21 – Франкуліно, 33, Гогорза, 49, Етім, 56.

Динамо Київ (перший тайм): Моргун, Вівчаренко, Попов, Михавко, Бражко, Шапаренко, Піхальонок, Ярмоленко, Волошин, Супряга, Ванат.

Динамо Київ (з 61 хвилини): Суркіс, Караваєв, Біловар, Захарченко, Дубінчак (Гусєв, 73 ), Михайленко, Яцик, Буяльський, Кабаєв, Торрес, Пономаренко.

Мідтьюлланн (стартовий склад): Олафссон, Мбабу, Бех, Лі, Пауліньйо, Браво, Кастільйо, Бисков, Франкуліно, Осоріо, Букса.

Попередження: Етім.