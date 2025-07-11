Досвідчений фланговий захисник нещодавно залишив Ворсклу.
Ігор Пердута, fczorya.com
11 липня 2025, 18:08
Правий захисник Ігор Пердута підписав контракт із Зорею, передає офіційний сайт клубу.
Деталі договору про співпрацю між "чорно-білими" й 34-річним українцем не розголошуються. Свій колишній клуб, а саме Ворсклу, він залишив на правах вільного агента.
У Полтаві Пердута провів понад 15 років. На його рахунку три гола й 33 асисти в 343-х матчах за "зелено-білих" у всіх турнірах.
Нагадаємо, раніше Зоря підписала боснійського захисника та оформила повноцінний трансфер вихованця київського Динамо.