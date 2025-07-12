Україна

Хорватський захисник поспілкувався з пресслужбою криворізького клубу.

Лівий захисник Анте Бекавац розповів про адаптацію в Кривбасі та поділився планами на майбутнє.

Склад криворізького клубу 23-річний хорват поповнив на правах вільного агента, залишивши Посуш'є. Контракт із ним розраховано до кінця червня 2028 року.

"Моя адаптація у Кривбасі проходить дуже добре — я повністю задоволений. Всі максимально допомагають швидше призвичаїтись до колективу. Коли я отримав пропозицію від Кривбасу? Мені надійшла пропозиція, а згодом зателефонував спортивний директор Кривбасу і детально розповів про клуб. Я взяв певний час на роздуми, після чого вирішив спробувати свої сили у криворізькому клубі.

Що знав про український футбол до переїзду? Я знав, що український чемпіонат — дуже складний, це топ-ліга. Щодо Кривбасу — це гідний клуб із серйозними амбіціями. Дуже радий, що я тут.

Я можу грати як вінгер, так і лівий захисник. Проте моя основна позиція все ж — лівий захисник.

Непрості літні збори й насичені тренування? Буває складно, але я приймаю та виконую всі вимоги тренера. Це збори, тож з розумінням ставлюсь до всіх його настанов. Імпонує тренувальний процес — це багато роботи з м'ячем, що відповідає моїм вподобанням. Це саме той стиль тренувань, який я полюбляю.

Мета — вигравати кожен матч, віддаватися на максимум у кожній грі та боротися один за одного. Мої особисті цілі — грати якомога більше матчів, допомагати Кривбасу досягати поставлених завдань та надійно діяти в захисті", — цитує Бекаваца офіційний сайт "червоно-білих".

Нагадаємо, нещодавно Кривбас підписав бразильського флангового нападника.