Україна

Ще один молодий бразилець в Кривому Розі.

Криворізький Кривбас оформив трансфер бразильського вінгера Гільєрме Баїя. Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Зазначається, що з 19-річним гравцем підписано трудову угоду до 30 червня 2029 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, бразилець приєднався до криворізького клубу на правах вільного агента.

У новому клубі він виступатиме під 14-м номером.

За свою футбольну кар'єру Гільєрме Баїя встиг пограти за юнацькі та молодіжні команди бразильських Інтернасьоналя, Сантоса та Спорт Ресіфі.

Раніше Кривбас оголосив про підписання Тьяго Боржеса.