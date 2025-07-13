Україна

Уругваєць представлятиме колумбійський Атлетіко Насьйональ.

Атлетіко Насьйональ придбав центрального нападника Полісся Факундо Батісту, передає офіційна сторінка колумбійського клубу в X.

За даними transfermarkt, представник УПЛ отримав за 26-річного уругвайця 1.2 млн євро. Контракт із ним розраховано до кінця червня 2028 року.

До Полісся Батіста приєднався в січні 2025-го. Мексиканська Некакса тоді отримала за нього 1.75 млн. На рахунку Факунду сім голів і один асист у 15-ти матчах за житомирян.

Нагадаємо, вчора, 12 липня, підопічні Руслана Ротаня зіграли внічию з чемпіоном Австрії у товариському матчі.