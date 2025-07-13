Уругваєць представлятиме колумбійський Атлетіко Насьйональ.
Факундо Батіста, t.me/fcpolissya
13 липня 2025, 00:11
Атлетіко Насьйональ придбав центрального нападника Полісся Факундо Батісту, передає офіційна сторінка колумбійського клубу в X.
За даними transfermarkt, представник УПЛ отримав за 26-річного уругвайця 1.2 млн євро. Контракт із ним розраховано до кінця червня 2028 року.
До Полісся Батіста приєднався в січні 2025-го. Мексиканська Некакса тоді отримала за нього 1.75 млн. На рахунку Факунду сім голів і один асист у 15-ти матчах за житомирян.
Нагадаємо, вчора, 12 липня, підопічні Руслана Ротаня зіграли внічию з чемпіоном Австрії у товариському матчі.