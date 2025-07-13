Україна

Турок хоче досягти успіху в Україні.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран розповів, що його зробить найщасливішою людиною в усьому світі. Цитує турецького фахівця The Guardian.

"Прекрасно, що ми маємо можливість зробити так багато людей щасливими, дати певне задоволення, коли всі ці речі відбуваються в Україні.

У нас не буде жодних виправдань. Життя та родини моїх гравців – найважливіше для мене, і я сказав їм, що буду повністю підтримувати їх у цьому питанні. Моє серце завжди буде з ними.

Жертви, яких зазнав український футбол, величезні, і якщо я зможу допомогти Шахтарю досягти успіху, я буду найщасливішою людиною в усьому світі", — сказав Туран.

Раніше Арда Туран розповів про вплив на нього Луїса Енріке та Дієго Сімеоне.