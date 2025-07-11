Ліга Європи

Мерт Гюнок поділився очікуваннями від єврокубкових матчів.

Воротар Бешикташа Мерт Гюнок прокоментував майбутні матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти переможця пари Шахтар – Ільвес.

"Нам доведеться розпочати раніше, нам протистоятиме сильна команда. Незабаром ми зіграємо проти Шахтаря.

Арда Туран добре виступив на чолі Еюпспора минулого сезону. Він добре себе зарекомендував за останні два роки. Зараз він тренер, який представляє нас у Європі. Він вирушив у подорож з Шахтарем. Звичайно, він захоче нас перемогти.

Фінал Ліги Європи цього сезону відбудеться на нашому стадіоні у Стамбулі. Ми хотіли б туди потрапити. Але важливо йти крок за кроком. Тож ми почнемо з матчу проти Шахтаря, виб’ємо їх, а потім чекатимемо на наступного суперника.

Наша перша мета — потрапити до групового етапу. Після цього нам потрібно переглянути наш підхід", — наводить слова Гюнока Demirören Haber Ajansı.

Нагадаємо, у першому матчі Шахтар розгромив Ільвес (6:0). Гра у відповідь пройде 17 липня.