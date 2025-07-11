Україна

Боснієць має намір продовжити кар'єру в чемпіонаті Хорватії.

Захисник Рієки Степан Раделіч продовжить свою кар'єру у чемпіонаті Хорватії. Про це повідомляє Sportske Jutarnji.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного боснійця зацікавлені Динамо Київ та Динамо Загреб, і судячи з усього, футболіст обрав хорватський клуб.

"Раделіча в Києві не буде. Він твердо вирішив перейти до загребського клубу, коли залишить Рієку. Тому я мушу розповісти, що в Україну Степан не поїде.

На даний момент, я не знаю, чи відбудеться трансфер цього літа. Раделіч може перейти в інший клуб і через рік, але це точно буде Динамо із Загреба", — сказав агента футболіста збірної Боснії і Герцеговини Томіслав Пуліч.

Минулого сезону Раделич провів 37 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, сьогодні, 11 липня, київське Динамо проведе спаринг проти Вест Бромвіча. На Football.ua буде доступна відео-онлайн трансляція матчу.