Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 16 липня, розпочавшись о 13:00.

Сьогодні, 16 липня, житомирське Полісся проведе свій сьомий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Третім суперником для команди Руслана Ротаня буде угорська Академія Пушкаша. Матч розпочнеться о 13:00.

Онлайн трансляція матчу Полісся — Академія Пушкаша:

За підсумками минулого сезону Полісся посіло четверте місце в УПЛ, а Академія Пушкаша фінішувала на другому місці у чемпіонаті Угорщини.

Також додамо, що у першому спарингу Полісся зіграло внічию зі Слованом (1:1), потім розгромило Бад-Леонфельден (5:1), обіграло Горн (3:1) та поступилось Дунайській Стреді (0:3) та зіграло внічию проти Млади Болеслав (2:2) і Штурму (0:0).