Україна

Придбати центрфорварда "гірників" хоче Антверпен.

Антверпен хоче посилити свою атакувальну ланку центральним нападником Шахтаря Лассіною Траоре, передає видання Het Nieuwsblad.

Технічний директор бельгійського клубу Марк Овермарс добре знайомий з якостями й потенціалом 24-річного гравця збірної Буркіна-Фасо. Саме під час роботи нідерландського функціонера в Аяксі Траоре перебрався з кейптаунського філіалу амстердамців до їхньої "молодіжки" в січні 2019 року.

У липні 2021-го Лассіну за 10 млн євро придбав Шахтар. Його контракт із "гірниками" розраховано до кінця червня наступного року, а порталом transfermarkt він оцінюється в 4 млн.

За даними Het Nieuwsblad, Антверпен запропонував за центрфорварда 2,5 млн. Наразі домовленості між сторонами немає, а новий керманич донеччан Арда Туран може заблокувати трансфер, сподіваючись на допомогу Траоре в майбутній кампанії.

Протягом минулого сезону Лассіна відзначився п'ятьма голами й шістьма асистами в 31-му матчі всіх турнірів.

Нагадаємо, 11 липня "гірники" з хет-триком африканця розгромили в спарингу словенський клуб.