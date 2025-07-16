Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 16 липня 2025 року.

Київське Динамо провело шостий і останній контрольний матч на тренувальному зборі в Австрії, де зустрілося з хорватським Осієком. Команда Олександра Шовковського поступилася мінімально — 0:1.

Єдиний гол поєдинку на 37-й хвилині забив Арнел Якупович, точно виконавши штрафний удар. Після перерви ситуація ускладнилася для киян: на 48-й хвилині Шапаренка вилучили за удар суперника, і за домовленістю сторін його замінив Яцик. Попри подальший тиск і моменти у Ваната та Ярмоленка, відігратися не вдалося.

Матч був достроково зупинений арбітром на 84-й хвилині. Далі на Динамо чекає офіційна гра: 22 липня кияни розпочнуть боротьбу у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ – Осієк:

Динамо – Осієк (Хорватія) 0:1

Гол: Якупович (37)

Динамо: 35. Нещерет, 20. Караваєв, 32. Михавко, 40. Біловар, 44. Дубінчак, 91. Михайленко, 8. Піхальонок, 10. Шапаренко (25. Яцик, 51), 7. Ярмоленко (к), 22. Кабаєв, 11. Ванат.

Осієк (стартовий склад): 31. Малениця, 39. Буквич, 5. Мкртчян, 26. Єленич, 42. Гедес, 6. Бабец, 23. Врбанчич, 24. Живкович, 11. Омерович, 10. Шопов, 17. Якупович.

Вилучений: Шапаренко (48).