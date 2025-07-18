Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 18 липня 2025 року.
Шахтар — Триглав, shakhtar.com
18 липня 2025, 13:59
Шахтар поступився словенському Триглаву в спарингу після виходу до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26.
Зазначимо, що команди провели два тайми по 30 хвилин. Фатальним для "гірників" результативним ударом у першій половині протистояння відзначився Жан Бенедичич. Це перша поразка донецького клубу під керівництвом Арди Турана.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Шахтар — Триглав:
Шахтар — Триглав 0:1
Гол: Бенедичич, 16
Шахтар: Фесюн (Баглай, 44), Конопля (Гочолеішвілі, 44), Назарина (Огарков, 44), Матвієнко, П. Енріке (Фарина, 44), М. Гомес, Глущенко, Судаков (Цуканов, 44), Аліссон, Кевін, К. Еліас (Швед, 44)