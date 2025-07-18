Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 18 липня 2025 року.

Шахтар поступився словенському Триглаву в спарингу після виходу до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА-2025/26.

Зазначимо, що команди провели два тайми по 30 хвилин. Фатальним для "гірників" результативним ударом у першій половині протистояння відзначився Жан Бенедичич. Це перша поразка донецького клубу під керівництвом Арди Турана.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Шахтар — Триглав:

Шахтар — Триглав 0:1

Гол: Бенедичич, 16

Шахтар: Фесюн (Баглай, 44), Конопля (Гочолеішвілі, 44), Назарина (Огарков, 44), Матвієнко, П. Енріке (Фарина, 44), М. Гомес, Глущенко, Судаков (Цуканов, 44), Аліссон, Кевін, К. Еліас (Швед, 44)