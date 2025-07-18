Україна

Команда Арди Турана провела спаринг наступного дня після єврокубокової зустрічі.

Донецький Шахтар наступного дня після єврокубкового матчу у кваліфікації Ліги Європи провів контрольний матч у рамках підготовки команди до старту сезону.

Суперником команди Арди Турана був словенський Триглав, який обіграв "гірників" із рахунком 1:0.

Автором єдиного гола став півзахисник Жан Бенедичич, який відзначився результативним ударом головою після подачі з кутового на 16 хвилині.

Додамо, що це була перша поразка "гірників" під керівництвом нового головного тренера Турану.

Нагадаємо, вчора Шахтар розійшовся миром із фінським Ільвесом (0:0) та пройшов у другий раунд відбору Ліги Європи, де зіграє з Бешикташем.

Шахтар – Триглав 0:1

Гол: Бенедичич, 16.

Шахтар: Фесюн, Конопля, Назарина, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон, Глущенко, Судаков, Аліссон, Кевін, Кауан Еліас.

Запасні: Баглай, Гочолеішвілі, Огарков, Фарина, Швед, Цуканов.