Команда Арди Турана провела спаринг наступного дня після єврокубокової зустрічі.
ФК Шахтар
18 липня 2025, 12:39
Донецький Шахтар наступного дня після єврокубкового матчу у кваліфікації Ліги Європи провів контрольний матч у рамках підготовки команди до старту сезону.
Суперником команди Арди Турана був словенський Триглав, який обіграв "гірників" із рахунком 1:0.
Автором єдиного гола став півзахисник Жан Бенедичич, який відзначився результативним ударом головою після подачі з кутового на 16 хвилині.
Додамо, що це була перша поразка "гірників" під керівництвом нового головного тренера Турану.
Нагадаємо, вчора Шахтар розійшовся миром із фінським Ільвесом (0:0) та пройшов у другий раунд відбору Ліги Європи, де зіграє з Бешикташем.
Шахтар – Триглав 0:1
Гол: Бенедичич, 16.
Шахтар: Фесюн, Конопля, Назарина, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон, Глущенко, Судаков, Аліссон, Кевін, Кауан Еліас.
Запасні: Баглай, Гочолеішвілі, Огарков, Фарина, Швед, Цуканов.