Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору Ліги Європи, що відбувся 17 липня 2025 року.

Донецький Шахтар у матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи розійшовся миром з фінським Ільвесом (0:0) та пройшов далі за рахунок домашньої перемоги (6:0).

Команда Арди Турана мала величезну перевагу по ходу всього матчу, проте всі спроби "гірників" були героїчно відбиті гравцями фінського клубу, який лише двічі зміг пробити по воротах Дмитра Різника — обидва не влучно. Втім і самі "гірники" лише тричі влучили у площину воріт фінів.

Таким чином, Шахтар пройшов у другому раунді відбору Ліги Європи, де зіграє проти турецького Бешикташа.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ільвес — Шахтар у рамках першого раунду кваліфікації Ліги Європи-2025/26:

Ільвес — Шахтар 0:0 (перший матч – 0:6)

Ільвес: Віртанен — Мяенпяя, Міеттунен, Кумпу — Валліус, Асперген (Тіїтінен, 68), Попович (Ветелі, 58), Улунду (Юккола, 58) — Канга, Гютенен, Стьопін (Акіньємі, 68).

Шахтар: Різник — Вінісіус (Гочолеішвілі, 55), Бондар, Грам, Азарові — Педріньйо да Сілва (Назарина, 81), Бондаренко (Судаков, 68), Очеретько — Егіналду (Швед, 55), Траоре (Еліас, 67), Невертон.

Попередження: Юккола — Вінісіус.